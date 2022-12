Schifani, la frecciata a Miccichè: “Ognuno si assume…” VIDEO

La guerra degli azzurri.

1' DI LETTURA

CATANIA – Poche battute, una manciata di secondi per rispondere, fuori dall’Aula, a Gianfranco Miccichè. Il presidente della Regione parla a margine del convegno FdI di Catania, rivendicando una linea di confine, anche stilistica, rispetto al “collega” di Forza Italia. La rottura “non dipende da me, non mi sono lasciato andare ad affermazioni come quelle fatte in assemblea da altri – ha detto Schifani – ho ricordato che la mia storia non è la storia di un capo corrente, ognuno è padrone delle proprie azioni e ognuno si assume le proprie responsabilità davanti ai siciliani”. Guarda il video