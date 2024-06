Schifani: "L'autonomia differenziata non divide, nessun patto..."

Le dichiarazioni del presidente della Regione

CATANIA – “L’autonomia differenziata non spacca il Paese, penalizzando il Sud. Non vedo questo rischio. Purtroppo abbiamo già un’Italia che va a due velocità, e non è certo a causa dell’autonomia”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a ‘Il Punto G’ di Giornale Radio.

“Il progetto dell’autonomia differenziata – ha ricordato il governatore – è una modifica della Costituzione che è stata introdotta dal centrosinistra nel 2001, quello stesso centrosinistra che oggi urla al pericolo di spaccatura del paese, mentre ai tempi la pensava direttamente”.

“Nessun patto”

“Smentisco che esista un patto tra Lega, FdI e FI per supportare le rispettive riforme bandiera sull’autonomia differenziata, sul premierato e sulla riforma della giustizia”, ha aggiunto Schifani.

“Le precedenti riforme del centrodestra prevedevano – ha proseguito -, in un contesto di revisione della seconda parte della Costituzione, sia il premierato sia la separazione delle carriere – ha aggiunto il governatore – quindi sono argomenti che hanno fatto parte storicamente di quello che è il progetto di riforma della Costituzione voluto dal centrodestra”.