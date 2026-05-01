Schifani: “Occupazione in crescita di oltre il 13% in Sicilia”

"Creati oltre 170 mila nuovi posti di lavoro"

PALERMO – “Nel giorno della Festa dei lavoratori giungono ottimi dati da SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno sul lavoro in Sicilia. Nel quadriennio 2021/2024 l’occupazione è cresciuta del 13,5%, con un tasso superiore a quello del Mezzogiorno (+8,1%) e più del doppio di quello delle regioni del Centro Nord (+6,1%). Nel periodo considerato sono stati creati 174.171 nuovi posti di lavoro”, a scriverlo sui propri canali social è il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.