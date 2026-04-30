 Schifani: "Tutto pronto per la riforma della dirigenza"
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Schifani: “La riforma della dirigenza è matura”

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"Il prossimo appuntamento è con l'approvazione"
PALAZZO D'ORLEANS
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1 min di lettura

PALERMO – “La riforma della dirigenza è finalmente matura. Il testo mesi fa era divisivo e per questo l’ho fermato riaprendo la trattativa con i sindacati. Abbiamo così trovato una sintesi, condivisa anche dal ministero della Funzione pubblica, quindi ora il prossimo appuntamento è con l’approvazione di questa grande riforma”, a dichiararlo alla Tgr Rai Sicilia è il governatore Renato Schifani che si prepara, dunque, alla riforma della dirigenza regionale.

L’idea originaria della fascia unica dei dirigenti ha lasciato il posto al mantenimento della doppia fascia dopo il pressing dei sindacati.

Il presidente della Regione, nella serata di ieri, ha annunciato i nomi dei nuovi assessori che giureranno il prossimo 6 maggio.

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