Parla il governatore

PALERMO – “Per quanto mi riguarda le priorità del mio governo sono il disegno di legge di variazioni del bilancio e la manovra finanziaria per il 2025”. Lo evidenzia conversando con l’Ansa il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Le “priorità” di Schifani

In merito agli altri ddl in discussione all’Ars – tra cui enti locali, urbanistica e voto diretto per le ex Province – il governatore Schifani chiarisce: “Rispetto le scelte del Parlamento regionale, piena facoltà di decidere. Non entro nel merito, ribadisco che per il governo sono prioritari i documenti economico-finanziari, oltre a ddl salva-casa che è stato deliberato dalla giunta e che recepisce le norme nazionali”.

“Province? Decide l’Ars”

“Sulla elezione diretta dei presidenti delle Province non ho cambiato idea – aggiunge -. Ho preso atto del precedente parere contrario dell’aula la quale comunque, nella sua sovranità, è libera di ripensarci”.

Il caso delle ex Province si è aperto dopo la presentazione di un ddl da parte del centrodestra che punta alla reintroduzione dell’elezione diretta dei vertici degli enti di area vasta. L’ipotesi, tuttavia, vede fermamente contrario il Partito democratico.