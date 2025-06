Violenza contro le donne, Schifani: “Dalla Sicilia un segnale di giustizia”

Approvato l'emendamento che rende retroattiva la legge sull'assunzione delle vittime

PALERMO – “L’approvazione dell’emendamento che ho fortemente voluto e presentato, per rendere retroattiva la legge regionale sulle assunzioni delle vittime di violenza contro le donne e degli orfani a causa di un femminicidio, rappresenta un atto doveroso di giustizia e civiltà”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Grazie a questo intervento – afferma il governatore – sarà possibile offrire una concreta opportunità lavorativa anche a chi ha subito tragedie immani prima dell’entrata in vigore della norma, restituendo dignità e futuro a chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze più drammatiche della violenza”.

“Ringrazio l’Assemblea regionale – continua Schifani – per avere accolto e sostenuto questa proposta: la Sicilia continua così a dimostrarsi terra di solidarietà, vicinanza e rispetto per il dolore delle vittime. Auspico che anche a livello nazionale possa presto essere approvata una norma analoga”.

La Vardera: “Non posso non negare la commozione”

“Non posso non negare la commozione, dopo oltre due anni di lavoro, finalmente è stata votata per l’ultima volta la norma sul femminicidio che da oggi è ufficialmente retroattiva. Le donne vittime di violenza con sfregio permanente e gli orfani di femminicidio saranno assunti nel comparto regionale”.

A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera, dopo aver votato in aula l’emendamento per rendere retroattiva la sua legge sul femminicidio.

“Non posso che esprimere apprezzamento – ha detto – L’emendamento, come avevo accennato qualche settimana fa, l’ha portato il governo Schifani dopo che il caso di Barbara Bartolotti è andato su Rai3 nella trasmissione di Giletti per denunciare la non applicazione di una legge regionale. Sono contento per tutte quelle donne che finalmente avranno giustizia e anche per gli orfani che potranno così essere assunti nel comparto regionale proprio come avevo previsto ormai due finanziarie fa. L’auspicio è che questa mia legge venga estesa all’intero territorio nazionale”.