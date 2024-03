Schlein a Messina per il No al Ponte: “Ruba risorse Fsc alla Sicilia” VIDEO

"Perché tutta questa fretta?"

MESSINA – “In Sicilia e in Calabria serve un grande investimento per migliorare la mobilità adesso, non tra 15 o 20 anni con un progetto anacronistico e dannoso come questo del ponte sullo Stretto”. A dirlo è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i giornalisti a Messina. “Ringrazio tutte le persone che sono venute oggi per dire insieme a noi ‘No’ al progetto sbagliato di questo Ponte che il ministro Salvini sta portando avanti noncurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico, dannoso e sbagliato”, ha aggiunto Schlein che aveva accanto a sé il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. “No alle forzature sulle procedure di impatto ambientale e di aggiudicazione dell’opera”, ha evidenziato Barbagallo.

Schlein: “Il Ponte sottrae risorse Fsc alla Sicilia”

Dalla segretaria del Pd anche un attacco ai due presidenti di Calabria e Sicilia: ” I siciliani e i calabresi non sono cittadini di Serie B e meritano investimenti adeguati e invece la strada che è stata scelta nel silenzio dei presidenti di queste regioni, che sono dello stesso colore politico di questo governo, è quella della sottrazione di risorse Fsc che potevano e dovevano finanziare altri progetti infrastrutturali più urgenti per questo territorio”.

Schlein ha poi ricordato: “La relazione realizzata con il contributo di un comitato scientifico ha chiarito che non sono state fatte le prove del vento né l’adeguata zonizzazione sui rischi sismici. Ci domandiamo il perché di tutta questa fretta che sembra elettorale e che non ha a cuore il destino di questo territorio