Tribunale di Catania, scioperano fonici trascrittori e stenotipisti – VIDEO

La richiesta di un tavolo per superare la precarietà

CATANIA – Protestano anche a Catania i fonici, i trascrittori e gli stenotipisti forensi che lavorano in appalto per il Ministero della Giustizia. Tra le preoccupazioni più forti ci sono quelle legate al mantenimento dei livelli occupazionali e salariali in vigore nell’appalto in scadenza.

Lo sciopero dei fonici del tribunale

I circa quaranta lavoratori del settore scioperano, così come i loro colleghi in tutta Italia, come da proclamazione indetta da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTrasporti nazionali. I sindacati chiedono un “tavolo di contrattazione permanente” per discutere a proposito della modalità e dei tempi per un concreto processo di internalizzazione del settore, e stigmatizzano “il clima di grande tensione tra le lavoratrici e i lavoratori, che da anni chiedono il superamento della precarietà dell’appalto”.