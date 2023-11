Sciopero dei treni del 30 novembre, ecco le corse garantite in Sicilia

Lo stop è arrivato senza alcun preavviso

PALERMO – Sciopero dei treni in tutta Italia. Oggi, giovedì 30 novembre, i lavoratori del trasporto ferroviario protestano contro le condizioni di sicurezza di chi opera in questo settore. A incrociare le braccia saranno tutti i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, ma anche tutte le imprese ferroviarie che aderiscono alle principali sigle sindacali. Sarà quindi una giornata complicata per viaggiatori e pendolari.

Sciopero dalle 9 alle 17

Lo sciopero avrà durata di otto ore: dalle 9 alle 17. Possibili ripercussioni sui treni Frecce, Intercity e Regionali. Gli effetti sulla circolazione – in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi – potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Lo stop è arrivato senza alcun preavviso perché, si legge nell’articolo 2, comma 7, delle disposizioni di preavviso minimo, non si applica nei casi di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza.

Sciopero più lungo, invece, per i sindacati di base, che hanno annunciato uno stop di ventiquattro ore, senza preavviso e senza possibilità di precettazione. La decisione è arrivata dopo l’ennesimo incidente avvenuto nella notte di martedì in Calabria, dove un treno regionale ha travolto un camion bloccato in un passaggio a livello, provocando due morti: l’autista del camion e la capotreno.

Sciopero treni, le corse garantite in Sicilia

In caso di sciopero Trenitalia comunque garantisce servizi minimi nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). L’azienda compila quindi un elenco dei treni garantiti in tutte le regioni, anche in Sicilia.