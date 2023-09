Scippa una donna anziana: il quartiere fa giustizia VIDEO

La violenza è stata ripresa dal balcone di una residente

ROMA – Scippa una donna anziana e viene pestato dal branco dei residenti del quartiere. Al Quarticciolo, rione della periferia di Roma, un gruppo di persone ha riempito di calci, pugni e colpi di casco, un uomo che ha tentato di scippare una donna di 90 anni. La violenza è stata ripresa con un cellulare dal balcone di una residente e il video diventato subito virale.

Nel frattempo la furia degli abitanti del quartiere non si placa. Il borseggiatore inerme viene colpito in ogni maniera dagli abitanti del Quarticciolo. Urla e colpi senza sosta. Tra loro c’è anche una donna che infierisce sul ladro con una pentola.

