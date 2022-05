Scoma: “I bugiardi hanno le gambe corte e Miccichè le ha cortissime”

L'esponente della Lega-Prima l'Italia risponde alle dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Ars

1' DI LETTURA

PALERMO – “I bugiardi hanno le gambe corte e Miccichè le ha cortissime. Forse non ricorda quando, tradito Berlusconi, e fondato Grande Sud, ha fatto perdere la Regione al centrodestra, facendoci subire per 5 lunghi anni il governo Crocetta. Miccichè ha fatto fuggire Parlamentari Europei, Nazionali, Regionali e consiglieri comunali e di circoscrizione che negli ultimi tre anni hanno abbandonato Forza Italia esclusivamente per la pessima gestione del partito in Sicilia, ascrivibile solo a Miccichè e alla sua schizzofrenica modalità , molto personale e litigiosa di fare politica”. Lo dichiara Francesco Scoma, esponente della Lega-Prima l’Italia, dell’ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, rispondendo alle affermazioni di Gianfranco Miccichè.

“Non mi sembra per altro che le condizioni interne di Forza Italia in Sicilia siano tanto tranquille – aggiunge -. Da quello che leggiamo, più di metà partito non è d’accordo con le scelte e con la condotta politica, tra l’altro incompatibile con il doppio ruolo sia politico che istituzionale, cosa che anche se

lo volesse ancora, rende praticamente impossibile la sua riproposizione a presidente dell’Ars”.