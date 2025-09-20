Sono tanti gli aspetti che non convincono gli inquirenti

AGRIGENTO – A 14 anni dalla scomparsa di Paola Casali, continuano le indagini da parte della Procura di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo. Ieri è stato convocato l’unico indagato nel procedimento, un sessantenne siciliano, ma da anni residente nell’Aretino. Su si lui sin dall’inizio si sono concentrati i sospetti degli investigatori.

L’uomo da subito aveva negato di conoscere la donna. Tuttavia fu messo alle strette dai tabulati telefonici e dalla sua contestuale presenza nel luogo e nel giorno della scomparsa (20 febbraio 2011). E cambiò versione affermando di conoscerla, ma di non avere con lei nessuna relazione. Del caso si è occupata anche la trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?.

Gli aspetti su cui si indaga

Sono ancora tanti gli aspetti che non convincono gli inquirenti, per questo i pubblici ministeri agrigentini hanno convocato l’uomo che si è presentato insieme al suo difensore di fiducia, decidendo di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande.

Le indagini, affidate ai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, continuano e nei prossimi giorni verranno ascoltate altre persone informate sui fatti.

Il coraggio delle figlie

Le tracce della donna si perdono la domenica 20 febbraio di 14 anni fa a Licata, quando la donna telefona a una delle due figlie chiedendole di sottoscrivere un prestito di 5 mila euro.

Nel 2021 le indagini sulla misteriosa scomparsa sono state riaperte grazie alle figlie Elena e Marika, secondo le quali la madre non si sarebbe allontanata volontariamente. La donna aveva una dipendenza dal gioco del bingo e si era indebitata.

