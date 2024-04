La sfida in aula

PALERMO – Il duro botta e risposta tra Ismaele La Vardera, capogruppo di Sud chiama Nord, e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. Lo scontro è andato in scena nel corso di una seduta.

Pomo della discordia il caso Sammartino. La Vardera avrebbe voluto commentare in aula la sostituzione dell’ormai ex assessore all’Agricoltura finito nell’occhio del ciclone per un’inchiesta a Catania. Galvagno ha fermato il deputato: “Non è consentito dal regolamento”.