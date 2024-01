Scontro tra auto e moto: perde la vita un centauro di 38 anni

I carabinieri eseguiranno i rilievi per ricostruire l'accaduto

Incidente mortale questa mattina, sabato 13 gennaio, a Carbonia, comune a sud della Sardegna. A scontrarsi una moto e un’automobile. Lo scontro è stato fatale per un uomo di 38 anni, Andrea Biggio, per il quale non c’è stato nulla da fare.

I due mezzi coinvolti nello scontro stavano percorrendo via Aspromonte, a Carbonia, a poca distanza dalla rotatoria che immette sulla Statale 126. Sul posto sono arrivati i sanitari ma i soccorsi sono stati inutili.

I carabinieri eseguiranno i rilievi per ricostruire cosa è accaduto.