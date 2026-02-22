Il tragico incidente in via Prenestina

Incidente a Roma nel pomeriggio di ieri, 21 febbraio. A perdere la vita è stata la passeggera a bordo di un’auto, coinvolta nell’incidente con un mezzo dell’Ama, l’azienda multiservizi capitolina.

I soccorsi

Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto – in via Prenestina e in prossimità di via Baselice – sono intervenute intorno alle 14 le pattuglie della Polizia locale di Roma del VI Gruppo Torri, che stanno effettuano i rilievi sull’esatta dinamica di quanto accaduto. La strada è chiusa tra via Cannaroli e via Baselice.