Tremendo scontro tra tram e camion della spazzatura: ci sono feriti VIDEO

Tre persone sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale

ARIZONA, USA – ll dipartimento di polizia di Mesa, in Arizona, negli Stati Uniti d’America ha diffuso un filmato che mostra un tremendo scontro tra tram e camion della spazzatura. Le telecamere di sorveglianza del luogo hanno catturato il preciso momento dell’impatto tra i due mezzi pesanti.

Scontro tram vs camion della spazzatura: il bollettino dei feriti

Le immagini immortalano chiaramente il momento in cui il tram, procedendo a velocità sostenuta, si schianta contro il fianco del camion dei rifiuti, che stava attraversando i binari. Il violento impatto ha generato una scena di caos e detriti sparsi. Secondo quanto riferito dai media locali, tre persone ferite hanno raggiunto l’ospedale più vicino grazie al tempestivo soccorso. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, le ferite riportate dalle vittime non sono risultate mortali.

Dalle indagini preliminari condotte dalla polizia, è emerso che il tram cittadino avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso, una circostanza che ha contribuito in modo significativo alla dinamica dell’incidente. Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per accertare le precise cause e le eventuali responsabilità.



