Scooter si disintegra contro un’auto: il terribile incidente VIDEO

Due giovani sono stati trasportati in ospedale

SIDNEY, AUSTRALIA – Uno scooter con tre giovani a bordo, si disintegra contro un’auto. Un video ripreso da una dashcam ha immortalato l’istante in cui il motociclo si è scontrato con un veicolo ad un incrocio della città di Sydney, in Australia.

Le conseguenze dell’incidente

A seguito dell’urto, i tre ragazzi sono stati catapultati in aria. Tra questi, due sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Un dettaglio preoccupante emerso dall’incidente è che nessuno dei tre adolescenti indossava un casco. Diverse persone presenti sul luogo hanno raccontato che lo scooter avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso disintegrandosi sulla fiancata dell’auto. L’incidente ha avuto luogo precisamente all’incrocio tra Glossop St e Forrester Rd, nella zona di St Marys, situata a ovest di Sydney.

Anche se al momento non sono state avanzate accuse formali, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato di aver avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

