Scuola, quarantena dei non vaccinati: nuova proposta CTS

Ecco quanto dovrebbe durare

In arrivo nuove regole per il mondo della scuola: La quarantena passi da 10 a 5 giorni per i ragazzi che risultano contatto stretto di un positivo ma non sono vaccinati. È questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento espresso dal Comitato tecnico scientifico chiamato ad esprimere un parere sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico.

Gli esperti avrebbero in sostanza proposto un periodo di quarantena per i non vaccinati di 5 giorni, come già avviene per chi gli adulti vaccinati e guariti da più di 120 giorni.

Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi non deve invece fare la quarantena.

Oggi il Consiglio dei ministri e convocato alle 16.00 e potrebbe decidere sull’argomento. Fra gli altri punti all’ordine del giorno anche la decisione di rendere illimitato il green pass per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

La Lega, nei giorni scorsi ha chiesto di “non imporre alcuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non”, resta in bilico l’ipotesi di prevedere la Dad alle elementari, come già succede per le medie e le superiori, solo a partire dai tre casi e solo a chi non è immunizzato.

