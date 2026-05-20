Scuola e sicurezza sul lavoro: oltre 800 studenti coinvolti nel progetto Asp

Focus su prevenzione, salute e responsabilità nei luoghi di lavoro

CATANIA – Si è svolta al teatro Sangiorgi di Catania la manifestazione conclusiva della seconda edizione del concorso “La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dai banchi di scuola”, promosso dall’Asp di Catania in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale Sicilia.

All’iniziativa hanno partecipato circa 400 studenti in presenza, mentre complessivamente sono stati oltre 800 gli alunni coinvolti provenienti da 27 istituti scolastici e impegnati nei diversi percorsi progettuali.

Il progetto ha previsto la presentazione di 75 elaborati tra testi scritti, progetti multimediali, artistici e tecnici, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro tra le nuove generazioni.

“Promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani significa investire sul futuro delle nostre comunità”, ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, sottolineando l’importanza di educare alla responsabilità e alla tutela della persona.

Per il direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, le testimonianze e i lavori presentati dimostrano “la crescente sensibilità delle nuove generazioni” su questi temi.

Nel corso dell’evento è intervenuto in videoconferenza anche Andrea Lanari, vittima di un grave incidente sul lavoro e oggi testimonial nazionale della prevenzione.