Scuola, teatro e spettacolo: torna il Catania Off Fringe Festival

Fino all’11 ottobre è in corso l’Off dell’Off

CATANIA – Le periferie e i giovani sono al centro del progetto “OFF dell’OFF”. In rete con le scuole e le associazioni territoriali, per un’originale “rialfabetizzazione” artistica ed emozionale delle nuove generazioni.

Laboratori, spettacoli, incontri, dibattiti e progetti speciali per il coinvolgimento diretto di oltre 200 studenti agli spettacoli del Fringe con il format “Lo Studente in Giuria” a cura di Francesca Vitale.

Attori e performer catanesi sono protagonisti del programma, che si articolerà in diverse discipline artistiche performative: monologhi teatrali, clownerie, circo, giocoleria, commedie, reading, laboratori-spettacolo di danza, canto.

Gli organizzatori

Un ringraziamento speciale, gli organizzatori, lo rivolgono a presidi, coordinatori e al corpo dei docenti delle scuole e delle associazioni di rete che collaborano in maniera entusiastica alla riuscita del progetto:

l’I.C. “P.S. Di Guardo-Quasimodo”; I.C. “Italo Calvino”; I.O.S. “Angelo Musco”; Liceo Classico “Mario Cutelli”; Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”; Punto Luce Catania-Save The Children Onlus, Wonderlad Lad ETS.

Gli spettacoli che compongono il programma Off dell’Off con introduzioni e dibattiti o laboratori sono diversi. “Ci sono donne che…”, “Verso Oz” e “Laboratorio di teatro viaggio emotivo” di, con o a cura di Egle Doria; “Discorso su noi italiani” di Giacomo Leopardi con Sabrina Tellico; “Il clown nella valigia” di e con Adriano Aiello; “Aporia” con Giorgioliere; “Laboratorio di teatro viaggio emotivo”; “Voci d’in-canto” a cura di Salvo Disca; “Danza Creativa a cura di Valeria Geremia. Programma completo su www.catanioff.com.