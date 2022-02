Seap Aragona, Lino Giangrossi è il nuovo allenatore

Il tecnico proviene dal Bergamo Volley in Serie A1

ARAGONA (AG) – La Seap Dalli Cardillo Aragona comunica di aver perfezionato l’ingaggio dell’allenatore Pasqualino Giangrossi, classe 1973, originario di Rieti e proveniente dal Bergamo Volley in Serie A1 femminile, il club che ha recentemente ingaggiato l’ex tecnico della Seap Dalli Cardillo Aragona, Stefano Micoli. Giangrossi ha un curriculum importante per aver allenato anche fuori dall’Italia, in Grecia nel Markopoulos in A1 e in Turchia guidando anche in Champions League il Fenerbhace Istanbul. Per Giangrossi tante panchine nel campionato di Serie A 2: Golem Olbia nella stagione 2017-2018, Golem Software Palmi nella stagione 2016-2017, Rota Volley Mercato San Severino nella stagione 2011-2012. E’ stato anche vice allenatore dell’Acqua&Sapone Città di Aprilia in A2 nella stagione 2008-2009.