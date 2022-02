Seap Aragona nella tana della capolista Brescia

La centrale Cometti: "Proveremo a strappare punti alle avversarie"

ARAGONA (AG) – La Seap Dalli Cardillo Aragona sta ultimando la preparazione per la partita di domenica 6 febbraio, alle ore 16, sul campo della capolista Brescia. La squadra di coach Stefano Micoli si allenerà anche oggi pomeriggio, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, e poi domani partirà alla volta della Lombardia. La centrale della Seap Dalli Cardillo Aragona, Benedetta Cometti, presenta così la sfida: “Brescia parte sicuramente favorito contro di noi”.

“E’ una compagine costituita da ottimi elementi – prosegue Cometti -, provenienti anche dalla Serie A1. Si sono anche rafforzate con l’arrivo di Piva ed è per me una delle principali candidate al salto di categoria. Arriviamo alla sfida contro Brescia cariche al punto giusto dopo la vittoria contro Altino e la precedente buona prestazione contro il fortissimo Busto Arsizio, nonostante la sconfitta”.

Contro Brescia, le siciliane hanno un obiettivo: “Siamo consapevoli di essere migliorate tanto e abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Il nostro obiettivo domenica pomeriggio è di provare a strappare punti alla corazzata Brescia, provando a ripetere la prestazione del match di andata, quando abbiamo giocato una buona pallavolo, sfiorato l’impresa e poi perso al quinto set. Ci siamo preparate al meglio durante la settimana, studiando nei minimi particolati anche il nostro prossimo avversario attraverso alcuni video. Siamo consapevoli che sarà una partita difficilissima e complicata perché giocare sul loro campo non sarà semplice; avranno il tifo dalla loro parte – conclude la centrale – e il fattore campo alla fine potrebbe essere decisivo e fare la differenza. Non partiamo per niente sconfitte, siamo ottimiste e proveremo a dare del filo da torcere al Brescia”.