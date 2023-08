Paura in tutta la frazione

1' DI LETTURA

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Tragedia sfiorata nella tarda serata di sabato a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La deflagrazione di una bombola all’interno della cucina di un ristorante ha causato il ferimento di tre persone. Il gestore del locale e due donne che in quel momento erano tra i tanti clienti.

Paura in tutta la frazione di Selinunte

Per fortuna pare che le loro condizioni non siano gravi. L’esplosione della bombola certamente avrebbe potuto causare su di loro più gravi conseguenze così come il numero dei feriti poteva essere maggiore viste le numerose presenze nel locale. Avvertita la fuga di gas il personale è riuscito a dare l’allarme è chiedere subito soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia, i vigili urbani, il 118 e la guardia di finanza. Il tremendo botto è stato sentito in tutta la frazione, che nel periodo estivo è popolata da numerosi turisti. Il ristorante si trova a poca distanza dall’ingresso del Parco archeologico di Selinunte.

Uno dei titolari è stato ricoverato

L’esplosione ha mandato in frantumi i vetri e causato un’onda d’urto, questa sarebbe la causa del ferimento delle due donne, le cui condizioni non sembrano essere gravi. Ustioni al braccio per il titolare ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Gli inquirenti stanno valutando da cosa sia scaturita la fuga di gas: non si esclude un’anomalia che ha causato un mal funzionamento dell’impianto.