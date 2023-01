Senato, La Russa comunica dimissioni di Micciché: subentra Ternullo

La candidata siracusana era la prima dei non eletti nel seggio plurinominale della Sicilia occidentale

“Gianfranco Miccichè con lettera del 12 gennaio 2023 ha rassegnato le proprie dimissioni da senatore per svolgere il mandato presso l’assemblea regionale siciliana”. Lo comunica in Aula al Senato il presidente Ignazio La Russa affermando che “trattandosi di un caso di incompatibilità il Senato non può che prenderne atto”.

Ternullo subentra a Gianfranco Miccichè nelle fila di FI



Al posto di Micciché subentra la siracusana Daniela Ternullo. Ad annunciato in Aula La Russa comunicando la decisione della Giunta per le immunità di palazzo Madama. Si tratta della prima dei non eletti dopo Miccichè, candidata in seconda posizione utile nel seggio plurinominale della Sicilia occidentale.