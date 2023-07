Sparatoria di Librino, la sentenza: 20 anni al boss dei Cursoti

La corte si pronuncia dopo tre ore di camera di consiglio

CATANIA – Arriva il primo punto fermo giudiziario per la sparatoria di Librino. Dopo poco più di tre ore di camera di consiglio la Quarta Corte d’Assise del tribunale di Catania dispone la sentenza del processo Centauri, che ha riguardato i fatti di sangue dell’otto agosto 2020 in cui in seguito a uno scontro a fuoco in strada morirono due persone. Condannati Carmelo Distefano, Roberto Campisi, i due fratelli Martino Carmelo e Michael Agatino Sanfilippo e Davide Agatino Scuderi.

Sentenza sparatoria di Librino: le condanne

Nella su sentenza sulla sparatoria di Librino la corte ha giudicato colpevoli Distefano, Campisi, i due Sanfilippo e Scuderi per i capi d’imputazione che riguardano la sparatoria. Distefano e Campisi, per i quali il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il procuratore Alessandro Sorrentino avevano chiesto l’ergastolo, sono stati condannati a 20 anni di carcere e al pagamento delle spese processuali.

Condannati anche Davide Agatino Scuderi e i due fratelli Martino Carmelo Sanfilippo e Michael Agatino Sanfilippo. Per i tre, diventati collaboratori di giustizia nel corso del processo, la procura aveva chiesto 16 anni di reclusione. La corte li ha condannati a 10 anni e 8 mesi.

Per Distefano, Campisi, i due Sanfilippo e Scuderi disposto anche il pagamento delle spesedi custodia cautelare e la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le assoluzioni

Assolto Santo Trigomi, per il quale la procura catanese aveva chiesto l’ergastolo. Assoluzione anche per Rosario Viglianesi e Giovanni Nicolosi, per i quali erano stati chiesti trent’anni di reclusione. Assolti infine Emilio Gangemi e Angelo Condorelli.