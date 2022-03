Sul posto anche l'Arpa

LICATA (AGRIGENTO) – Sequestrato un deposito di stoccaggio rifiuti a Licata, in provincia di Agrigento. In azione i carabinieri della locale Compagnia in collaborazione con i colleghi del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e il supporto dell’Arpa di Agrigento.

La scoperta nel corso di un controllo presso lo stabilimento della società di smaltimento rifiuti denominata ‘Omnia Srl’. I carabinieri ritengono di avere scoperto numerose irregolarità, tra le quali: attività illecita di miscelazione rifiuti, violazione delle prescrizioni autorizzative in materia di trattamento rifiuti, ammassati in modo non conforme e non correttamente registrati nonché superamento del tempo di stazionamento per lo stoccaggio dell’amianto.

I militari, al termine degli accertamenti, hanno denunciato l’amministratore unico della citata società attività per il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata. L’intero sito è stato posto sotto sequestro a disposizione della magistratura.