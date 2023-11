Trapani si prende la scena in Serie A2, Agrigento cade di nuovo

Primato consolidato per i granata

Nella nona giornata del campionato di Serie A2 maschile di basket, Trapani Shark si prende definitivamente la scena del girone verde. La Fortitudo Agrigento, dopo una prova convincente nella gara precedente, cade di nuovo a Vigevano.

Il sold out del PalaShark di Trapani per la sfida contro il Torino Basket è il preludio di una serata perfetta: 3.360 gli spettatori presenti con 1.867 abbonati e 1.493 biglietti venduti. Il palazzetto pieno e la sfida contro i piemontesi bastano per creare un ambiente ideale che spinge gli “Squali” alla vittoria. Il risultato finale recita 90-79 per i padroni di casa che volano in classifica e consolidando il primato a 16 punti.

Cade nuovamente, invece, la Fortitudo Agrigento impegnata a Vigevano contro la squadra di casa. I siciliani sono in vantaggio fino al secondo quarto, ma da lì alla sirena finale subiscono la rimonta fino al risultato conclusivo del match in favore del club lombardo. Il punteggio alla fine recita 85-71 per Vigevano. E così Agrigento torna in zona play-out (nono posto) con 6 punti in graduatoria.