Cremonese-Palermo, Corini recupera un difensore: i convocati rosanero

Sono tre gli assenti per la trasferta contro i grigiorossi

Recupera Graves, non ce la fa Lund. Sono tre gli infortunati nella compagine rosanero guidata da Eugenio Corini. Il Palermo, sabato 24 febbraio, scenderà in campo contro la Cremonese per giocarsi il secondo posto nella classifica di Serie B (calcio d’inizio ore 14.00). Allo stadio “Giovanni Zini” i siciliani sono impegnati nel secondo big match di fila, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il Como.

Il tecnico di Bagnolo Mella, in vista della sfida contro i lombardi, non riesce a recuperare il terzino mancino statunitense, che quindi resta fermo ai box. Gli altri due calciatori non disponibili sono Desplanches e Lucioni. Al posto di Lund dovrebbe partire di nuovo titolare Giuseppe Aurelio.

I convocati del Palermo

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Cremonese.

2 Graves

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

31 Aurelio

32 Ceccaroni

53 Henderson

70 Traorè

80 Coulibaly