Feralpisalò-Palermo, Di Mariano può partire dal 1′: le probabili formazioni

Corini ragiona per completare il tridente d'attacco

Il Palermo è alla ricerca di una vittoria esterna per proseguire la sua “scalata” nelle posizioni di vertice della classifica di Serie B. Allo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza, a partire dalle ore 14.00, i rosanero affronteranno la Feralpisalò. Tra le due società è nata negli ultimi anni una vera e propria amicizia anche lontano dal campo, ma oggi in palio ci sono tre punti importanti per entrambe le compagini.

I Leoni del Garda, guidati da Marco Zaffaroni, sono reduci da un periodo abbastanza positivo. Nelle ultime sette gare, infatti, hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. L’obiettivo stagionale del club lombardo è riuscire a mantenere la categoria e nelle ultime uscite il ruolino di marcia intrapreso ha permesso alla Feralpisalò di riavvicinarsi alla zona play-out della classifica di Serie B. I Gardesani, diciottesimi con 21 punti ottenuti (gli stessi della Ternana), vogliono uscire dai piani bassi della graduatoria per provare a ottenere la salvezza nella loro prima storica partecipazione nel campionato cadetto. Il loro stadio, il “Lino Turina” di Salò, non è strutturalmente adeguato per le gare di Serie B e per questo motivo giocano le partite casalinghe al “Garilli” di Piacenza.

Il Palermo di Eugenio Corini deve rispondere a una prolungata mancanza di vittorie lontano dal “Renzo Barbera”. I rosanero, infatti, se in casa possono esultare avendo totalizzato nelle ultime quattro gare proprio quattro vittorie, non possono fare lo stesso lontano dal capoluogo siciliano. L’ultimo successo esterno del club di viale del Fante risale al 7 ottobre 2023, in occasione della sfida allo stadio “Alberto Braglia” contro il Modena. Nelle ultime cinque gare, ad ogni modo, la compagine del City Football Group ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Con 39 lunghezze ottenute, il Palermo si trova al quinto posto in classifica, a cinque punti di distacco dal secondo posto attualmente occupato dalla Cremonese (44).

Le probabili formazioni

Il tecnico dei lombardi schiera i suoi con un 3-5-2. Hergheligiu va a sostituire l’ex calciatore palermitano (e del Palermo) Luca Fiordilino in cabina di regia, quest’ultimo squalificato per un turno dopo l’espulsione nel turno precedente. Coppia d’attacco composta da Compagnon e La Mantia, con Bergonzi e Felici a supporto sugli esterni. Anche Felici ha vestito la maglia rosanero in Serie C.

Eugenio Corini contro la Feralpisalò dovrà fare a meno di Graves, che ha subito una botta in allenamento. Assenti già previsti, invece, Lucioni e Desplanches. Il 4-3-3 del tecnico di Bagnolo Mella ha ormai trovato un equilibrio. L’unica novità dovrebbe riguardare gli esterni d’attacco, con Di Mariano favorito su Insigne per quanto concerne la corsia mancina.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Hergheligiu, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.