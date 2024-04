Pisa-Palermo, Corini: “Non riusciamo a mantenere l’equilibrio mentale”

L'allenatore: "Facciamo errori che ci penalizzano. È responsabilità nostra"

Ennesima delusione per il Palermo a Pisa. Ennesimo vantaggio sprecato per i rosanero. Eugenio Corini, dopo la sconfitta per 4-3 in terra toscana, prova a spiegare quanto successo in campo in mixed zone: “È difficile commentare un periodo così negativo. Dentro la partita a volte facciamo cose importanti e poi facciamo errori che ci penalizzano. Questi errori portano poi a cambiare l’inerzia della gara e a perdere delle partite. Questa purtroppo è una responsabilità nostra, non riusciamo a mantenere l’equilibrio soprattutto mentale che serve in questa categoria per reggere l’urto di certi momenti”, dice il tecnico a fine gara.

“Abbiamo fatto un primo tempo secondo me molto importante, stavamo tenendo botta anche i primi quindici minuti della ripresa e poi abbiamo preso gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo e la squadra è andata un po’ in difficoltà. Hanno trovato il due pari e dopo pochi secondi siamo rimasti in dieci, ma nonostante questo abbiamo fatto il 3-2. Dovevamo tenere botta con forza e con coraggio anche in inferiorità e purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Questo nelle ultime cinque partite è successo spesso, è una responsabilità mia”, ha concluso Corini.