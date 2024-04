Il solito Palermo ko a Pisa: sprecato il doppio vantaggio dai rosa, finisce 4-3

I siciliani terminano la gara in 10, Tramoni al 91' decide la sfida

Il Palermo, dopo la sosta per le gare delle nazionali, riparte dall’Arena Garibaldi di Pisa. In palio punti importanti nel match odierno: i rosanero vogliono accorciare il gap dal secondo posto in classifica, mentre i nerazzurri puntano alla griglia dei playoff di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 6′ – Non c’è più tempo, l’arbitro fischia tre volte. Pisa-Palermo finisce 4-3

90′ + 3′ – Il Pisa gestisce i minuti finali della partita

90′ + 1′ – GOL DEL PISA! Tramoni recupera la sfera al limite dell’area dei rosa, controlla e calcia mettendo in buca e portando in vantaggio il Pisa

90′ – Sei minuti di recupero

89′ – Pisa vicino al gol con il tentativo di acrobazia di Torregrossa. Palla fuori e rimessa dal fondo per il Palermo. Aquilani manda in campo Veloso per Bonfanti

84′ – GOL DEL PISA! Ancora un gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i padroni di casa. Tramoni riceve palla da fuori area, carica e calcia forte battendo Pigliacelli con un gran gol

82′ – Due sostituzioni anche per Corini. Brunori e Di Mariano lasciano il posto a Soleri e Graves

78′ – Doppio cambio per il Pisa. Fuori Moreo e D’Alessandro, dentro Torregrossa e Tramoni

76′ – GOL DEL PALERMO! Brunori va sul dischetto e non sbaglia spiazzando Loria. Rosanero di nuovo in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica

75′ – Calcio di rigore per il Palermo! Vasic si inserisce in area servito dalla destra da Brunori, D’Alessandro colpisce il centrocampista dei rosanero e il direttore di gara indica il dischetto

73′ – Corini corre ai ripari e manda in campo Aurelio al posto di Di Francesco

72′ – Ancora Pigliacelli si deve impegnare sul tiro da fuori area, ma centrale, di Caracciolo

68′ – Pigliacelli salva i suoi con un guizzo su un tiro da fuori area di Valoti

67′ – Ammonito Caracciolo

64′ – Palermo in dieci. Gomes, già ammonito, commette fallo e si becca il secondo giallo

63′ – GOL DEL PISA! Bonfanti servito in area di rigore del Palermo appoggia in rete indisturbato! I padroni di casa rimontano il match in quattro minuti

59′ – GOL DEL PISA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto dal Pisa, D’Alessandro riceve palla in area di rigore dei rosanero, si gira e punta Vasic per poi calciare con il destro e battere Pigliacelli. Gara riaperta dai padroni di casa

55′ – La seconda parte del match inizia come la prima, il Pisa attacca (anche perché deve recuperare lo svantaggio) e il Palermo si difende e prova a ripartire

Ore 16.09 – Prima della ripresa Aquilani manda in campo Beruatto per Barbieri. A seguire battono i padroni di casa, al via il secondo tempo

45′ + 4′ – Con un minuto in più rispetto a quanto comunicato con il tabellone luminoso, termina il primo tempo all’Arena Garibaldi di Pisa. Partenza un po’ a rilento per i rosanero che entrano in partita dopo circa venti minuti: annullato un gran gol a Di Francesco dal VAR, i siciliani vanno in vantaggio con Brunori su calcio di punizione. Poco dopo assist del capitano del Palermo sull’inserimento perfetto di Lund che sigla il raddoppio

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

43′ – Intervento provvidenziale di Pigliacelli sul colpo di testa di Barbieri

42′ – GOL DEL PALERMO! Brunori palla al piede guadagna qualche metro e premia la sovrapposizione interna di Lund che, servito in verticale dal suo capitano, a tu per tu con Loria non sbaglia e mette a segno il suo secondo gol stagionale

40′ – Ancora vicino al gol Di Francesco che spalle alla porta, servito da Lund, palleggia con il ginocchio e tenta un tiro al volo in girata. La sfera finisce tra le mani dell’estremo difensore dei toscani

38′ – Ammonito Barbieri

32′ – GOL DEL PALERMO! Calcio di punizione per i rosanero dal limite dell’area di rigore del Pisa. Sul pallone va Brunori che prende la mira e calcia forte sul lato del portiere. Loria non ci arriva e la sfera finisce alle sue spalle

29′ – Ci prova Brunori da fuori area con il destro, Loria si allunga e fa una super parata

27′ – GOL ANNULLATO AL PALERMO! Dopo un lungo check del VAR, il direttore di gioco riceve la segnalazione: posizione di fuorigioco di Di Francesco per meno di una spalla. Il risultato resta sullo 0-0

24′ – GOL DEL PALERMO! Stop a seguire perfetto di Di Francesco che rientra sul destro da fuori area e scarica un tiro impeccabile che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Impossibile arrivarci per Loria

19′ – Il posto del numero 80 dei rosanero lo prende Vasic

18′ – Bonfanti va vicino al gol di testa. Intanto Coulibaly, che poco prima si era rialzato, va di nuovo al suolo. Il senegalese non riesce a continuare il match

16′ – Coulibaly si accascia a terra per un problema alla schiena dopo un fallo subito alcuni istanti prima

14′ – Giallo anche per Coulibaly

10′ – Il Pisa costruisce e prova ad attaccare, i rosa si difendono tra pressing alto e ripartenze

4′ – Ammonito Gomes

2′ – Primo brivido per il Palermo a causa di un colpo di testa di Moreo. La sfera colpisce il palo e poi rotola sulla linea della porta rosanero prima di finire tra le braccia di Pigliacelli

Ore 15.03 – Primo pallone affidato ai rosanero, al via l’incontro all’Arena Garibaldi di Pisa

Ore 15.02 – Minuto di raccoglimento in memoria della scomparsa di Joe Barone

Ore 14.58 – Pisa e Palermo entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 15.00

Ore 14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

PISA: Loria, Caracciolo (Cap.), Canestrelli, Marin, Bonfanti (dall’89’ Veloso), Esteves, Valoti, Moreo (dal 78′ Torregrossa), Calabresi, Barbieri (dal 46′ Beruatto), D’Alessandro (dal 78′ Tramoni). A disposizione: Nicolas, Leverbe, L. Tramoni, Torregrossa, M. Tramoni, Tourè, Beruatto, Masucci, Arena, De Vitis, Piccinini, Veloso. Allenatore: Aquilani.

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Segre, Brunori (Cap.; dall’82’ Soleri), Di Mariano (dal’82’ Graves), Di Francesco (dal 73′ Aurelio), Nedelcearu, Diakité, Ceccaroni, Coulibaly (dal 19′ Vasic). A disposizione: Desplanches, Graves, Lucioni, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Soleri, Aurelio, Henderson, Traorè. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Fourneau (Roma 1). AA1: Massara (Reggio Calabria). AA2: Bitonti (Bologna). IV UFFICIALE: Sacchi (Macerata). VAR: Ghersini (Genova). AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: 32′, 76′ Brunori (PA), 42′ Lund (PA), 59′ D’Alessandro (PI), 63′ Bonfanti (PI), 84′, 90′ + 1′ Tramoni (PI).

NOTE: Ammoniti: Coulibaly (PA), Barbieri (PI), Caracciolo (PI). Espulsi: Gomes per doppia ammonizione (PA).