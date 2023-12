Palermo, Segre: “Felice dei gol e della laurea, a Como vogliamo vincere”

Il centrocampista: "Guardando la classifica siamo lì"

PALERMO – Jacopo Segre sta provando a trascinare il suo Palermo a suon di gol e di ottime prestazioni, nonostante il periodo di crisi generale della compagine rosanero. Dopo la laurea in Scienze Motorie, il centrocampista del club del capoluogo siciliano è andato in gol per due gare consecutive, contro Parma e Pisa, decidendo quest’ultima con il colpo di testa del definitivo 3-2. Numeri che certificano il momento positivo del calciatore rosanero.

“Sono felice dei due gol che ho realizzato in queste due giornate, soprattutto in due partite importanti – dice Segre ai microfoni del sito ufficiale del Palermo -. Abbiamo portato così quattro punti a casa e sono felice perché è arrivato anche in un momento in cui c’era bisogno di questa unione e di questa forza. Sono contento per me ma soprattutto per la squadra, avevamo bisogno di questo spirito positivo che ci porterà avanti per le prossime partite”.

“Son contento sia arrivata anche la laurea in Scienze Motorie in questo periodo – aggiunge il centrocampista rosanero che, già alcune settimane fa, aveva anticipato in un’intervista il traguardo accademico -. Ho trovato il modo di festeggiare in campo per il gol. Nella settimana esatta della laurea purtroppo non è arrivata la vittoria a Parma, ma poi col Pisa siamo arrivati ai tre punti e quindi è una somma di felicità che porterò sempre con me. Segnare con questa maglia e in più avere la laurea penso che sia un traguardo importante”.

L’abbraccio con Corini

Per rispondere al periodo poco felice della squadra rosanero, al momento del gol che poi è valso la vittoria contro il Pisa, tutta la squadra del Palermo è andata ad abbracciare il proprio tecnico, Eugenio Corini: “In quell’abbraccio c’è tutta la nostra forza, lo spirito di gruppo e l’unione che cerchiamo di creare ogni giorno per ogni allenamento che facciamo. Una coesione importante che cerchiamo di portare in campo la domenica. Contro il Pisa, ma anche a Parma, abbiamo dimostrato che c’è stato lo spirito e l’unione di forza di tutti insieme che il mister ci ha trasmesso tutte le settimane”.

“Siamo partiti un po’ con il freno a mano tirato domenica contro i toscani. Dopo il gol annullato a loro, abbiamo fatto i nostri due gol che poi sono stati recuperati nei primi minuti della ripresa. Fortunatamente è arrivato il mio gol alla fine e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima che cercavamo da tempo. Come a Parma abbiamo subito una rimonta in pochi minuti e sicuramente in questo dobbiamo migliorare in tutti i dettagli, anche in quello che riguarda la mentalità. Dobbiamo limare tutti i dettagli che affrontiamo durante la settimana e faremo in modo che non accada più”.

Testa al Como

“Sabato a Como sarà una partita di grande intensità e di alto livello – dice Segre in merito alla prossima sfida dei rosanero -. Ci saranno in campo due squadre che vorranno vincere. Sarà una battaglia, ma noi siamo il Palermo e cercheremo di dare tutto perché vogliamo portare avanti il risultato positivo ottenuto con il Pisa. Dobbiamo dare una gioia sia a noi stessi che ai tifosi”.

“Guardando la classifica siamo lì, a tre punti dal Como e proprio contro Como e Cremonese ci giocheremo tanto, non tutto, perché c’è ancora un girone di ritorno da giocare. Per chiudere l’anno nel migliore dei modi dobbiamo ottenere il miglior risultato possibile”, conclude il centrocampista del Palermo.