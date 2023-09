Palermo-Cosenza, Corini punta a 4 vittorie di fila: le probabili formazioni

Dubbio in difesa per il tecnico dei rosanero

PALRMO – Quattro vittorie di fila e quinto risultato utile consecutivo. C’è questo sul piatto di Palermo-Cosenza per il club del capoluogo siciliano. Proseguire un percorso che vede la compagine guidata da Eugenio Corini puntare alla promozione in Serie A. Obiettivo dichiarato a inizio stagione che, nella visione del tecnico dei rosanero, si può ottenere pensando partita dopo partita.

Al “Renzo Barbera” arriva il Cosenza di Fabio Caserta che non vince dal 19 agosto, ovvero dalla sfida casalinga contro l’Ascoli all’esordio in Serie B. Per i calabresi, infatti, si sono susseguiti due pareggi intervallati tra loro da altrettante sconfitte. Non per questo, però, i rossoblù sono meno temibili secondo Corini, che vede nel club calabrese una squadra consapevole delle proprie caratteristiche di pericolosità.

A partire dalle 20.30 i rosanero scenderanno davanti i tifosi palermitani. La campagna abbonamenti, chiusa ufficialmente pochi giorni fa, ha detto che le tessere stilate per questa stagione sono ben 12.603 (poco più di mille rispetto all’anno scorso). A questi si aggiungeranno i tifosi che acquisteranno il tagliando valido per il match e nell’impianto sportivo di viale del Fante si possono prevedere circa 22 mila spettatori.

Le probabili formazioni

Tra le fila dei “Lupi della Sila” si vedranno diversi ex calciatori del Palermo. Da Tutino a Rispoli, passando per Micai e Marson tra i pali (tra i due, il primo è il portiere titolare). L’attaccante e il difensore dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Nel 4-3-3 di Eugenio Corini la formazione titolare sarà, con ogni probabilità, la stessa della gara contro l’Ascoli. L’unico dubbio potrebbe riguardare il terzino mancino, con Aurelio e Lund che si giocano un posto dal primo minuto di gioco. In cabina di regia ancora Stulac, la punta nel tridente offensivo è sempre Brunori.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio (Lund); Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

COSENZA (4-3-3): Micai; Rispoli, Sgarbi, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò, Voca; Marras, Forte, Tutino.