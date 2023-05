Palermo fuori dai play-off: gli accoppiamenti finali in Serie B

Bari e Parma accedono direttamente alle semifinali

1' DI LETTURA

Al termine delle gare dell’ultima giornata di regular season di Serie B, ecco definiti gli accoppiamenti tra le compagini dal quinto all’ottavo posto in classifica considerato che Bari (3°) e Parma (4°) accedono direttamente alle semifinali. Il Cagliari (5°) affronterà il Venezia (8°) grazie al successo per 1-0 contro il Cosenza. Il Südtirol (6°), invece, con la sconfitta per 2-1 subita dal Modena, dovrà vedersela con la Reggina (7°) che conquista il pass per gli spareggi promozione grazie alla vittoria allo scadere per 1-0 contro l’Ascoli. Il Palermo, che termina nono in classifica, non va oltre il pari al “Barbera” contro il Brescia.

Turno preliminare play-off di Serie B (gara unica)

Cagliari-Venezia

Südtirol-Reggina