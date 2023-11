Sampdoria-Palermo, rosa a Genova per tornare alla vittoria: le probabili formazioni

In avanti torna il solito trio offensivo. Segre verso la titolarità

Entrambe con l’amaro in bocca, entrambe con un solo risultato in testa: la vittoria. Sampdoria e Palermo si preparano ad affrontarsi a partire dalle ore 16.15 allo stadio di Marassi in un match che sa tanto di Serie A. Le ultime sfide tra i blucerchiati e i rosanero, infatti, risalgono proprio al recente periodo di militanza delle due squadre nel massimo campionato italiano. In alcune di queste si lottava persino per un posto in Champions League.

Oggi, invece, l’impegno previsto è la dodicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, retrocessi la scorsa stagione proprio dalla Serie A, ospitano i siciliani in una sfida che si preannuncia insidiosa ma molto importante per entrambe. La squadra guidata da Andrea Pirlo, infatti, arriva al match contro i rosa da due sconfitte di fila, in campionato e in Coppa Italia. L’inizio di stagione dei liguri, però, non è stato per niente incoraggiante: sono solo 7 i punti ottenuti in questo momento dalla Samp, che ha anche subito due punti di penalizzazione per un mancato versamento ritenute Irpef e contributi Inps a inizio stagione. Due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte il bottino attuale dei blucerchiati, che significano diciassettesimo posto in classifica.

Allo stadio “Luigi Ferraris” arriva il Palermo di Eugenio Corini, che deve sicuramente rialzarsi dopo i due risultati casalinghi che hanno lasciato l’amaro in bocca: il pareggio per 2-2 contro lo Spezia e la sconfitta arrivata per mano del Lecco. Il trend in trasferta dei rosa promette bene, ma la situazione in casa Sampdoria non è facile e sicuramente la squadra di Pirlo darà filo da torcere ai siciliani. Rosanero che cercano comunque di ottenere il secondo posto in classifica, attualmente occupato da Venezia e Catanzaro con 21 punti (il Palermo ne ha 20) e che giocheranno alle ore 14.00 rispettivamente con Ternana e Modena.

Le probabili formazioni

Andrea Pirlo, che non sarà in panchina a causa di una squalifica, ha risparmiato i giocatori titolari nel match di Coppa Italia giocato in settimana proprio per schierare la sua migliore formazione contro i rosanero. Diversi gli ex Palermo che oggi vestono la maglia blucerchiata: da La Gumina a Verre passando per Kasami. La sfida con i rosanero potrebbe essere decisiva per il futuro sulla panchina dell’allenatore ex Juventus.

Il tecnico di Bagnolo Mella, invece, deve rivedere qualcosa nel suo 4-3-3 soprattutto per gli infortuni di Coulibaly e Vasic. Ritrovato Buttaro sulla corsia di destra, l’altro assente è Di Mariano. A centrocampo tre posti per quattro calciatori disponibili, con il pacchetto difensivo e quello offensivo che viene invece confermato. Segre potrebbe trovare spazio dal primo minuto così da mandare al ballottaggio Gomes e Stulac per la cabina di regia.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Giordano; Vieira, Yepes, Kasami; Verre; Borini, Esposito.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.