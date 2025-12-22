Serie C, il derby è del Siracusa: il Trapani perde con un netto 3-0

Il direttore dei granata Volume: "Gara indegna"

Serata amara per il Trapani, travolto 3-0 dal Siracusa nella diciannovesima giornata di Serie C, girone C, 2025-2026. Al “De Simone” i granata cedono sotto i colpi di una squadra cinica e ben organizzata, capace di indirizzare il match già nella prima frazione e di chiuderlo definitivamente a inizio ripresa.

L’avvio è tutto di marca siracusana e al 10’ arriva subito il vantaggio: Contini si fa trovare pronto in area e con un tocco preciso batte il portiere granata, portando avanti gli aretusei. Il Trapani prova a reagire ma fatica a trovare spazi, mentre il Siracusa gestisce con ordine e colpisce ancora allo scadere del primo tempo. Al 45’+1’ è l’ex granata Ba a firmare il raddoppio, sfruttando un inserimento perfetto e mandando le squadre negli spogliatoi sul 2-0.

Nella ripresa i trapanesi cercano di riaprire la gara, ma al 56’ arriva il colpo del definitivo ko: ancora Contini, protagonista assoluto della serata, sigla la sua doppietta personale e chiude i conti. Da lì in poi il Siracusa controlla senza affanni, mentre il Trapani non riesce a costruire occasioni realmente pericolose.

Una sconfitta pesante per i granata, che interrompe la striscia di pareggi consecutivi fermandosi a 23 punti in classifica e impone una riflessione profonda in vista dei prossimi impegni di campionato. Per il Siracusa, invece, una vittoria netta e convincente che permette di raggiungere il diciottesimo posto a 18 lunghezze e accende l’entusiasmo del pubblico del “De Simone”.

Trapani, Volume: “Gara indegna”

Al termine del derby contro il Siracusa il direttore dell’area tecnica del Trapani Luigi Volume ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi assumo tutte le responsabilità di questa gara indegna. Sicuramente in settimana non sono stato bravo a far capire l’importanza della gara e, a più di qualcuno, a non fargli pensare alla valigia delle vacanze piuttosto che ad una delicata partita da preparare. Non mi va di commentare neanche la prestazione perché oggi abbiamo incontrato il Siracusa (complimenti a loro) ma avremmo perso con qualunque squadra di eccellenza in quanto noi non siamo mai scesi in campo”.

“Andrebbe a farsi benedire qualunque discorso tecnico tattico. Chiedo pubblicamente scusa alla proprietà perché non siamo riusciti a ricambiare l’importante sforzo economico fatto in settimana. Chiedo scusa soprattutto alla città di Trapani perché nel giorno in cui dovevamo vendicare sportivamente la loro assenza non siamo stati in grado di rispondere “presente”. Posso solo promettere –conclude- che con il lavoro e a testa bassa faremo di tutto affinché questa prestazione squallida e senza onore venga immediatamente dimenticata”, ha concluso.