 Il Trapani resta in Serie C, ma arriva un'altra penalizzazione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Il Trapani resta in Serie C, ma arriva un’altra penalizzazione per i granata

La squadra di Aronica crolla in classifica
CALCIO - SERIE C
di
1 min di lettura

Il Tribunale Federale Nazionale, fa sapere la FIGC tramite il proprio sito ufficiale, ha sanzionato il Trapani (Serie C, girone C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.

Scongiurato, dunque, il pericolo di esclusione dalla terza divisione italiana. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società sportive.

Il club granata, reduce anche dalla pesante sconfitta casalinga per 4-1 contro il Crotone, crolla in classifica. La squadra guidata da mister Aronica adesso si trova al penultimo posto, il diciannovesimo, con 23 lunghezze. Restano le ultime sette partite più i playout per provare a ottenere la salvezza in Serie C.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI