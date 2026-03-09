Il Trapani resta in Serie C, ma arriva un’altra penalizzazione per i granata

Il Tribunale Federale Nazionale, fa sapere la FIGC tramite il proprio sito ufficiale, ha sanzionato il Trapani (Serie C, girone C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.
Scongiurato, dunque, il pericolo di esclusione dalla terza divisione italiana. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società sportive.
Il club granata, reduce anche dalla pesante sconfitta casalinga per 4-1 contro il Crotone, crolla in classifica. La squadra guidata da mister Aronica adesso si trova al penultimo posto, il diciannovesimo, con 23 lunghezze. Restano le ultime sette partite più i playout per provare a ottenere la salvezza in Serie C.