Serie D, beffa Athletic Club Palermo: la Vibonese pareggia al 97′

Il risultato lascia non pochi rimpianti alla squadra di Ferraro

Pareggio amaro per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa impattano 2-2 contro la Vibonese, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato di Serie D girone I. Un risultato che lascia non pochi rimpianti alla squadra di Emanuele Ferraro, in controllo per quasi tutta la partita e beffata all’ultimo secondo di recupero dal colpo di testa di Sasanelli.

Il primo tempo è tutto di marca Athletic Club Palermo. I nerorosa sono in controllo dall’inizio alla fine e non concedono chance alla Vibonese. Il primo squillo è dopo 12 minuti: Zalazar serve in area Bonfiglio che calcia da buona posizione, ma trova la deviazione con il corpo di Bucolo. A metà del primo tempo la grande chance è per Faccetti che calcia da buona posizione: Ferilli trova una grande parata.

I nerorosa insistono e si fanno vedere in avanti prima con Mazzotta e poi con Bonfiglio, ma le conclusioni non trovano lo specchio della porta. Prima dell’intervallo l’Athletic Club Palermo legittima la supremazia con il gol del vantaggio: punizione dai 25 metri di Bova, incertezza di Ferilli che lascia la palla in area buona per Panaro, che da posizione ravvicinata insacca.

Nel secondo tempo il pallino del gioco è ancora di marca nerorosa. Otto minuti dopo la ripresa la squadra di mister Ferraro sfiora il 2-0 con Faccetti, ma il suo colpo di testa su cross di Grillo scheggia la traversa. Dal potenziale raddoppio al pareggio della Vibonese che al primo tiro in porta va a segno. Minuto 67: l’arbitro non ravvede un fallo a centrocampo su Mazzotta, da lì parte l’azione offensiva dei calabresi con Sasanelli che arriva a tu per tu con Greliak e non sbaglia.

Il pari, però, dura solo tre minuti perché al 70’ l’Athletic Club Palermo torna avanti: azione insistita dei nerorosa, la sfera resta in area tra i piedi di Bonfiglio che va a segno da pochi passi. Il finale è in salita per i palermitani che a poco più di 10 minuti dalla fine restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Bova, per doppia ammonizione.

Nonostante ciò, l’Athletic Club Palermo va vicino al tris con una punizione velenosa di Bonfiglio da posizione laterale, deviata in calcio d’angolo da Ferilli. Nel finale i padroni di casa stringono i denti per difendere il vantaggio, ma la beffa arriva all’ultimo istante. L’arbitro concede sei minuti di recupero, si va oltre il 96° minuto e nel calcio d’angolo finale la Vibonese trova il 2-2 con il colpo di testa di Caiazza.