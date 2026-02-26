 Serie D, cambia la data del recupero di Enna-Athletic Club Palermo
Serie D, cambia la data del recupero di Enna-Athletic Club Palermo

Modificato il calendario
CALCIO - SERIE D
di
1 min di lettura

Il Dipartimento Interregionale fa sapere che il recupero Enna-Athletic Palermo (Girone I di Serie D) si giocherà giovedì 5 marzo alle ore 15:00. La gara era stata precedentemente rinviata a sabato 7 marzo alle ore 14.30.

La partita, valida per la ventiquattresima giornata del girone I di Serie D, era stata rinviata per impraticabilità del campo. L’incontro tra i nerorosa di Emanuele Ferraro e la formazione gialloverde di mister Passiatore era inizialmente fissato in calendario alle ore 14:30 di domenica 15 febbraio allo stadio “Generale Gaeta”.

Si parla di:

