Serie D, Athletic Club Palermo: vittoria a Favara per i nerorosa

Raggiunta quota 25 punti per i palermitani

Arriva una vittoria di cuore, coraggio e personalità per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa vincono 2-1 in casa del Castrumfavara, nel match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Tre punti di grande importanza, arrivati al termine di una partita giocata per 77 minuti in inferiorità numerica.

L’avvio è su ritmi bassi, di studio per entrambe le squadre. Il primo affondo arriva dopo 10 minuti: cross dal fondo di Bonfiglio, la palla scorre in area verso Bova che si coordina e calcia. Lauritano respinge in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi l’episodio che cambia la partita: sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’arbitro espelle Vesprini per un sospetto colpo su De Min. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Athletic Club Palermo resta ben disposto in campo e al 20º minuto passa in vantaggio.

Sugli sviluppi di una rimessa laterale Anzelmo serve di testa Zalazar che dal cuore dell’area batte Lauritano. Cinque minuti dopo il fantasista argentino si ripete e con un potente tiro in diagonale dal limite dell’area supera il portiere avversario. Il Castrumfavara si fa vedere dopo la mezz’ora. Prima la punizione da posizione laterale di Tripicchio respinta da Greliak con i pugni, poi il tiro da buona posizione di Orofino che sfiora il palo. Nell’ultimo minuto di recupero ci prova Gueye, ma sbaglia a tu per tu con Greliak.

La squadra di casa parte forte anche nel secondo tempo e accorcia le distanze al 51º minuto: calcio d’angolo dalla sinistra, De Min salta più in alto di tutti in area e insacca di testa. Immediatamente il Castrumfavara va vicino al 2-2: Gueye si invola verso la porta e calcia, il tiro viene salvato sulla linea dai nerorosa. I gialloblù tengono in mano il pallino del gioco mentre l’Athletic Club Palermo stringe i denti.

Al 62º minuto è ancora De Min pericoloso: tiro dai 35 metri, Greliak respinge. Il primo affondo nerorosa della ripresa è al 63º minuto con un tiro dal limite di Zalazar che non inquadra la porta. Ancora Castrumfavara in avanti: cross dalla destra di Orofino, Gueye stacca di testa e colpisce la traversa. Sulla prosecuzione dell’azione il numero 9 gialloblu calcia da pochi passi, ma Greliak blocca. L’ultima mezz’ora è di grande gestione con grande maturità, per portare a casa tre punti fondamentali.

Con questi tre punti l’Athletic Club Palermo sale a quota 25 punti, confermando un piazzamento nelle zone alte della classifica. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 7 dicembre, al Velodromo “Paolo Borsellino” contro la Vibonese. Calcio d’inizio alle ore 14.30.