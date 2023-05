Serie sul “Gattopardo” a Palermo, strade chiuse: ecco quali PDF

Le riprese andranno avanti fino a metà giugno

Con l’avvio delle riprese della Serie Netflix “Il Gattopardo” di Tom Shankland, il Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di viabilità che chiude al traffico alcune strade della città per consentire la realizzazione dei set cinematografici.

Tra le strade interessate si segnalano via dei Benedettini, Piazza Villena, Piazza Pretoria e Piazza Bellini, Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele nei pressi della Cattedrale e quindi via Matteo Bonello, Via Simone di Bologna, via dell’Incoronazione e piazza Sett’Angeli e ancora via Atlante e via Apollo. E ancora, il vicolo Castelnuovo, il vicolo Brugnò e il Foro Italico.