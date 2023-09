Sferracavallo, cittadini in piazza contro il mare inquinato

Appuntamento fissato per sabato 16 settembre nella borgata marinara

PALERMO – I cittadini si ribellano e fanno sentire il loro dissenso circa la situazione legata all’inquinamento del mare di Sferracavallo, per questo si sono dati appuntamento per sabato 16 settembre alle 10.30 nella piazza della borgata marinara.

“Un mare da salvare”. Con questo slogan il “Comitato Cittadino Permanente Sferracavallo” e il Comitato Cittadino “il Mare di Sferracavallo”, hanno organizzato, in collaborazione con l’Associazione Ciavolando, il Circolo Legambiente Mesogeo, la LIPU – Lega italiana protezione uccelli, l’OIPA Italia – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Plastic Free, il WWF Sicilia Nord, una manifestazione per denunciare l’inquinamento da colibatteri fecali nel tratto di mare dell’Area Naturale Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine denominato “Gli Scivoli”(via Plauto).

Questo nonostante, tramite alcuni esami effettuati da un laboratorio di analisi incaricato dal Circolo Velico Sferracavallo, è arrivata la notizia che la porzione di mare davanti Baia del Corallo è tornata balneabile.

“La manifestazione – affermano gli organizzatori – arriva dopo 3 mesi, ovvero dall’inizio della stagione estiva, di lente e insufficienti risposte da parte degli organi competenti. Nonostante i solleciti, oggi a stagione balneare conclusa, ancora il problema inquinamento non si è risolto e il divieto di balneazione persiste. Tutto ciò ha creato un danno enorme all’ambiente e alla salute dei cittadini che abitano e frequentano la borgata di Sferracavallo, alle tante attività commerciali e ai turisti. Sferracavallo si trova in uno stato di degrado e abbandono. Non è tollerabile, bisogna cambiare rotta”.