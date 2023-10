Sfondano la vetrina di una gioielleria con un camion, ma falliscono il colpo VIDEO

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l'evento

FLORIDA, USA – Nella Florida centrale, tre rapinatori mascherati sfondano la vetrina di una gioielleria con un camion per tentare di arraffare tutto. Il tentativo di rapina è finito senza alcun bottino per i ladri. Tutte le vetrine erano vuote. Le telecamere di sicurezza dell’oreficeria hanno ripreso l’evento.

Il colpo fallito

I malviventi hanno utilizzato un camion rubato per abbattere la porta principale del negozio, sperando di mettere le mani su un cospicuo bottino di gioielli. Tuttavia, una volta dentro, hanno dovuto constatare che non c’erano gioielli in esposizione. “È normale, nessuno lascia mai niente nella vetrina; prima di chiudere, mettiamo tutto in cassaforte” – ha commentato un dipendente del negozio. I tre ladri hanno abbandonato la gioielleria senza portare via nulla. Al momento non è chiaro se siano fuggiti a piedi o se abbiano utilizzato nuovamente il camion rubato per allontanarsi dalla scena.

Le autorità locali stanno lavorando per identificare e arrestare i responsabili.



