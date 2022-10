Si aprono le scommesse su quanto durerà il governo Meloni – le quote

Oggi ha ricevuto l'incarico da Mattarella, domani ci sarà il giuramento

1' DI LETTURA

Giorgia Meloni ha ricevuto dal presidente Mattarella l’incarico di formare il nuovo governo, ma per i bookmaker – riporta Agipronews – la sua permanenza a Palazzo Chigi ha già la data di scadenza: secondo Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, è difficile che il governo Meloni arrivi a concludere la legislatura, un’ipotesi a 3,30, contro il ‘no’ più probabile a 1,25.

Le previsioni sono comunque confortanti per la prima parte del mandato: la possibilità che il neo governo duri un anno è infatti offerta a 1,30, mentre per raggiungere almeno 2 anni di legislatura la quota sale a 1,40. Tagliare il ‘traguardo’ dei 3 anni di governo vale 1,70, con il ‘no’ a 1,95.