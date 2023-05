Le immagini dello schianto e le accuse mosse all'autore

Può la “fame” di visualizzazioni portare qualcuno a far schiantare volontariamente un aereo, inscenando un incidente e filmandone ogni istante? Secondo il Dipartimento di Giustizia della California, sì. Il protagonista della vicenda è Trevor Daniel Jacob, pilota, paracadutista e YouTuber di 29 anni. L’uomo, riporta la Cnn, ha ammesso alle autorità californiane di aver fatto schiantare il suo aereo in occasione di un video (guardalo in alto in questa pagina) realizzato per sponsorizzare un portafoglio sui propri canali social. Jacob ha accettato di dichiararsi colpevole e dovrà rispondere non soltanto di aver distrutto il velivolo, ma anche di averlo occultato “con l’intento di ostacolare un’indagine federale”. In un comunicato, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California afferma che il giovane rischia 20 anni di carcere.

Jacob aveva effettuato il volo della discordia il 24 novembre 2021, con una dotazione video di tutto rispetto: telecamere posizionate in diversi punti dell’aereo, paracadute, bastone da selfie e immancabile camera portatile per riprendere anche se stesso. A insospettire gli utenti più critici, una serie di incongruenze riscontrabili guardando il video in alto: il fatto che Jacob indossasse già il paracadute prima di qualsiasi avvisaglia del presunto incidente, l’assenza del benché minimo tentativo di planare in sicurezza, la cura con la quale il 29enne aveva recuperato camera e selfie stick prima di abbandonare l’aereo. A non vederci chiaro erano stati anche gli agenti federali e poi l’ufficio del procuratore, secondo il quale Jacob, nel patteggiare, ha anche ammesso “che intendeva fare soldi attraverso il video”. Lo YouTuber, al quale sarebbe stata revocata la licenza di pilota l’anno scorso, dovrebbe comparire in tribunale nelle prossime settimane.



