 Si lanciò dall'auto dopo la lite col fidanzato: risvegliata dal coma
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Si lanciò dall’auto dopo la lite col fidanzato: risvegliata dal coma

I medici dell'ospedale di Caltanissetta ottimisti sulle condizioni di una 19enne di Piazza Armerina
OSPEDALE SANT'ELIA
di
1 min di lettura

CALTANISSETTA – Sarà interrogata nelle prossime ore la ragazza di Piazza Armerina che qualche giorno fa si era lanciata dall’auto in corsa del fidanzato riportando un’emorragia cerebrale. I medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la diciannovenne dal coma farmacologico con esito positivo. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello che è accaduto l’altra sera.

La prognosi per le prossime ore rimane riservata ma c’è un cauto ottimismo sulla ripresa delle condizioni di salute. L’incidente si era verificato venerdì pomeriggio nel quartiere Canalotto di Piazza Armerina, nella periferia del paese. A quanto pare i due ragazzi stavano litigando e quando il fidanzato avrebbe detto alla diciannovenne “ti riaccompagno a casa” lei avrebbe aperto lo sportello lasciandosi cadere fuori dall’auto.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI