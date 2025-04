Si scontra contro una moto e fugge: fermato dopo le ricerche

Nell'incidente è rimasta ferita una donna che è stata trasportata in ospedale d'urgenza

SCOPELLO (TRAPANI) – Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 187 che collega Scopello a Castellammare del Golfo, in direzione del centro urbano della cittadina trapanese.

A scontrarsi sono stati un’auto e una moto di grossa cilindrata, una Ducati Multistrada con a bordo due persone. Ad avere la peggio è stata la passeggera della motocicletta, una donna, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Alcamo. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo.

In base alla prima ricostruzione l’automobile coinvolta nello scontro avrebbe tamponato la moto da dietro, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso ai feriti. I militari avrebbero rintracciato il conducente del mezzo che rischia una denuncia per omissione di soccorso.