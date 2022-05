Ansia per un giovane, soccorsi a San Leone

AGRIGENTO – Decidono di tuffarsi in mare per uno dei primi bagni della stagione ma soltanto tre dei quattro ragazzi tornano a riva. A lanciare l’allarme è stata una delle bagnanti presenti sulla terza spiaggia di San Leone, lido di Agrigento.

In pochi minuti un elicottero si è alzato in volo e sul posto sono giunte due volanti della polizia, altrettante ambulanze e via mare è stata fatta uscire per una ricognizione anche una motovedetta della Capitaneria di Porto. E’ stata una giornata di ricerche ad Agrigento ma della persona dispersa, un ragazzo magrebino, ancora nessuna traccia.

Le operazioni sono continuate per tutto il pomeriggio e anche stamattina si continua a cercare. Il dato al momento certo è che del giovane non c’è alcuna notizia, perlomeno in mare. Così come degli altri tre compagni che, secondo quanto emerso, sembrerebbero essersi dileguati subito dopo l’accaduto. E così prende sempre più corpo la possibilità che il giovane possa essere riuscito ad uscire dall’acqua ma in un punto diverso da quello in cui si era inizialmente tuffato. Le ricerche comunque proseguono.