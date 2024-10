Siccità, Dipasquale: “Sicilia a secco, dal governo nessun progetto serio”

"Fa specie vedere molti comuni che corrono alla ricerca di silos"

PALERMO – “Fa specie vedere che in molti comuni dell’entroterra siciliano, vista la scarsità di pioggia e d’acqua negli invasi, si sta lavorando per reperire dei silos in modo tale da permettere ai cittadini di non rimanere a secco. Quello della siccità non è un problema recente“, dichiara il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Il ministro Musumeci, che oggi striglia la Sicilia, lo sa bene perché durante il suo governo furono presentati 31 progetti per un totale di oltre 400 milioni di euro, ma tutti e 31 bocciati facendo registrare un totale fallimento”, ha aggiunto Dipasquale.

“Da due anni al governo nazionale c’è la destra, mentre in Sicilia c’è da sette anni ed in questo lasso di tempo non sono riusciti a mettere a punto dei progetti seri per mitigare questo enorme problema – prosegue il deputato ragusano -. La soluzione potrebbero essere i dissalatori che dovrebbero già essere in funzione, ma il governo continua a perdere tempo. Fortunatamente la stagione estiva è finita e con il calo delle temperature le nostre terre dovrebbero soffrire meno ma speriamo che in vista della prossima estate il governo si faccia trovare pronto”, ha concluso il deputato del Pd.