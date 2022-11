Sicilia, aiuti per famiglie e imprese contro il caro energia

Oggi la riunione di giunta per dare il via libera al pacchetto.

1' DI LETTURA

PALERMO – La squadra di Renato Schifani stamattina si riunirà per varare una serie di misure finalizzate a lenire le difficoltà di famiglie, imprese ed enti locali flagellati dal caro bollette. Tra i punti all’ordine del giorno c’è un sostanzioso piano di aiuti contro il caro energia, Le risorse necessarie dovrebbero essere liberate perché inserite all’interno delle variazioni di bilancio che la giunta dovrebbe approvare nel corso della riunione per arrivare in tempi celeri in aula dopo il passaggio in commissione Bilancio.

Per dare una boccata d’ossigeno agli enti locali, il piano dovrebbe destinare circa 20 milioni di euro ai Comuni e 2 alle ex province. La giunta, inoltre, dovrebbe dare il via libera a una moratoria sulle rate dei mutui Irfis per agevolare le imprese in difficoltà: previsti quasi 500 finanziamenti. L’idea è quella di sospendere il pagamento della quota capitale della rata in scadenza del mese di dicembre dei mutui. Un impegno che il presidente Schifani si era assunto con le associazioni di categoria nelle scorse settimane.